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13 октября, 10:17

Израиль начал обстреливать Газу из танков, утверждают СМИ

Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе

Израильские танки наносят удары по восточным районам Газы, утверждает Al Jazeera.

По данным телеканала, под огнём находится район Эш-Шуджаия. Информации о пострадавших не поступало.

Путин рассказал, как должен решиться конфликт Израиля и Палестины

Путин рассказал, как должен решиться конфликт Израиля и Палестины

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля был нанесён мощный ракетный удар, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Обе стороны несут большие потери. В разрушаемой израильской армией Газе находятся россияне, однако их точное число неизвестно.

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ТАСС / АР / Ariel Schalit

Матвей Константинов
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