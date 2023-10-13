Израиль начал обстреливать Газу из танков, утверждают СМИ
Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе
Израильские танки наносят удары по восточным районам Газы, утверждает Al Jazeera.
По данным телеканала, под огнём находится район Эш-Шуджаия. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля был нанесён мощный ракетный удар, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Обе стороны несут большие потери. В разрушаемой израильской армией Газе находятся россияне, однако их точное число неизвестно.
ТАСС / АР / Ariel Schalit