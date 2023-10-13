Путин рассказал, как должен решиться конфликт Израиля и Палестины
Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины
Россия не видит альтернатив урегулированию палестино-израильского конфликта путём переговоров. Их целью должна стать реализация формулы "двух государств", которую выработала ООН: независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующая в мире и безопасности с Израилем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ.
Глава государства подчеркнул, что Израиль, безусловно, подвергся "беспрецедентной по своей жестокости атаке и имеет право на защиту", тем не менее урегулирование возможно только путём создания независимой Палестины.
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Напомним, несколько дней назад в ходе форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин напомнил позицию России по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Президент также отмечал, что РФ может внести свою лепту в решение ближневосточного конфликта.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков