Путин рассказал, как должен решиться конфликт Израиля и Палестины

Россия не видит альтернатив урегулированию палестино-израильского конфликта путём переговоров. Их целью должна стать реализация формулы "двух государств", которую выработала ООН: независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующая в мире и безопасности с Израилем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ.