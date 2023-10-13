Точное число россиян в секторе Газа остаётся неизвестным, сообщили в дипмиссии
В дипмиссии РФ в Рамалле сообщили о россиянах, которые оказались в секторе Газа
В секторе Газа находятся граждане России, однако невозможно назвать их точное число, так как они меняют своё местоположение из-за израильских ударов. Об этом рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
"Россияне есть во всём секторе, в том числе на севере. При этом они перемещаются постоянно в зависимости от того, куда прилетают удары, поэтому точное количество и местоположение сказать невозможно", — уточнила она.
Зарипова добавила, что работники дипмиссии не могут приехать в сектор Газа из-за военных действий, поэтому россияне пытаются самостоятельно спастись в текущих условиях.
Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. При этом двое граждан РФ уже погибли в результате обострения конфликта. Покинуть Газу сейчас хотят 400 россиян, украинцев и белорусов.
ТАСС / АР / Hatem Ali