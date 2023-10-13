Точное число россиян в секторе Газа остаётся неизвестным, сообщили в дипмиссии

В секторе Газа находятся граждане России, однако невозможно назвать их точное число, так как они меняют своё местоположение из-за израильских ударов. Об этом рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.

"Россияне есть во всём секторе, в том числе на севере. При этом они перемещаются постоянно в зависимости от того, куда прилетают удары, поэтому точное количество и местоположение сказать невозможно", — уточнила она.