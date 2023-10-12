Погибший в Израиле россиянин Решетников хотел служить в элитном подразделении
RT: Погибший при нападении ХАМАС россиянин Решетников пошёл служить добровольно
Дмитрий Решетников. Обложка © Telegram / "RT на русском"
Погибший во время нападения ХАМАС военнослужащий ЦАХАЛ российского происхождения Дмитрий Решетников сам пошёл служить в армию и хотел попасть в элитное подразделение. Об этом RT рассказала рабанит Волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе, пообщавшаяся с родителями мужчины. Он уехал в Израиль после восьмого класса.
"Хотел служить, причём говорил, что не хочет сидеть в штабах и кабинетах. Стремился попасть в бригаду "Голани" — в Израиле она считается элитными войсками", — поделилась она.
Подчёркивается, что 20-летнему Дмитрию оставалось служить полгода, во время нападения ХАМАС он находился на военной базе на юге страны. Причём погибших было так много, что его тело не могли найти четыре дня. У россиянина осталась девушка, которая также является военнослужащей ЦАХАЛ.
Дмитрия похоронят в Израиле, его отец сможет попасть на церемонию прощания. На данный момент этот вопрос прорабатывается консульством.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля был нанесён массовый ракетный удар, после чего ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль — контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны. На данный момент известно о четверых погибших гражданах России, среди которых — Дмитрий Решетников из Волгограда, служивший в израильской армии.