Погибший в Израиле россиянин Решетников хотел служить в элитном подразделении

Погибший во время нападения ХАМАС военнослужащий ЦАХАЛ российского происхождения Дмитрий Решетников сам пошёл служить в армию и хотел попасть в элитное подразделение. Об этом RT рассказала рабанит Волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе, пообщавшаяся с родителями мужчины. Он уехал в Израиль после восьмого класса.

"Хотел служить, причём говорил, что не хочет сидеть в штабах и кабинетах. Стремился попасть в бригаду "Голани" — в Израиле она считается элитными войсками", — поделилась она.

Подчёркивается, что 20-летнему Дмитрию оставалось служить полгода, во время нападения ХАМАС он находился на военной базе на юге страны. Причём погибших было так много, что его тело не могли найти четыре дня. У россиянина осталась девушка, которая также является военнослужащей ЦАХАЛ.