Шольц уличил Иран в многолетней помощи ХАМАС
Канцлер ФРГ Шольц: Атака на Израиль была бы невозможна без поддержки Ирана
У Германии нет доказательств того, что Иран оказывал помощь "трусливому нападению" радикалов палестинского исламистского движения ХАМАС, однако подобная военная операция вряд ли могла бы осуществляться без длительной поддержки Тегерана, уверен немецкий канцлер Олаф Шольц.
"Всем нам ясно: без иранской поддержки в течение последних нескольких лет ХАМАС не было бы способно на осуществление этих беспрецедентных атак на территорию Израиля", — сказал он в ходе выступления в Парламенте Германии.
Ранее о заинтересованности Ирана в эскалации конфликта между Израилем и Палестиной заявил посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви, отметив, что Тегеран финансирует ХАМАС. При этом, по данным Wall Street Journal, страна помогала боевикам ХАМАС подготовиться к нападению на Израиль на протяжении двух месяцев. К слову, 7 октября, в день начала боестолкновений между сторонами, Иран открыто поддержал палестинцев.
Напомним, в прошлую субботу сектор Газа нанёс ракетный удар по Израилю, после чего движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Боевики не жалеют никого: бьют не только по военным объектам, но и по мирным жителям. Страна перешла в состояние войны. Число жертв с обеих сторон уже перевалило за две тысячи.
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