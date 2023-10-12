Шольц уличил Иран в многолетней помощи ХАМАС

У Германии нет доказательств того, что Иран оказывал помощь "трусливому нападению" радикалов палестинского исламистского движения ХАМАС, однако подобная военная операция вряд ли могла бы осуществляться без длительной поддержки Тегерана, уверен немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Всем нам ясно: без иранской поддержки в течение последних нескольких лет ХАМАС не было бы способно на осуществление этих беспрецедентных атак на территорию Израиля", — сказал он в ходе выступления в Парламенте Германии.