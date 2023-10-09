Названа страна, которая два месяца готовила ХАМАС к вторжению в Израиль
WSJ: Иран с августа помогал ХАМАС подготовиться к нападению на Израиль
Обложка © Flickr / Israel Defense Forces
Офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на протяжении двух месяцев готовили боевиков палестинского движения ХАМАС к атаке на Израиль. О причастности элитного иранского подразделения к происходящему на Ближнем Востоке стало известно американскому изданию Wall Street Journal.
По словам информированных источников журнала, именно Тегеран дал палестинцам зелёный свет и одобрил вторжение в Израиль. План КСИР заключался в том, чтобы создать государству угрозу со всех сторон.
"Офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа работали с ХАМАС над разработкой воздушных, наземных и морских вторжений", — считают в WSJ.
О заинтересованности Ирана в эскалации и без того непростых отношений Израиля и Палестины ранее заявил и Иерусалим. Тегеран в ответ поддержал действия ХАМАС и пожелал членам движения завершить свою освободительную операцию "Наводнение Аль-Акса".