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8 октября, 23:49

Названа страна, которая два месяца готовила ХАМАС к вторжению в Израиль

WSJ: Иран с августа помогал ХАМАС подготовиться к нападению на Израиль

<p>Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/idfonline/51572407850/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Israel Defense Forces</a></p>

Обложка © Flickr / Israel Defense Forces

Офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на протяжении двух месяцев готовили боевиков палестинского движения ХАМАС к атаке на Израиль. О причастности элитного иранского подразделения к происходящему на Ближнем Востоке стало известно американскому изданию Wall Street Journal.

По словам информированных источников журнала, именно Тегеран дал палестинцам зелёный свет и одобрил вторжение в Израиль. План КСИР заключался в том, чтобы создать государству угрозу со всех сторон.

"Офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа работали с ХАМАС над разработкой воздушных, наземных и морских вторжений", — считают в WSJ.

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О заинтересованности Ирана в эскалации и без того непростых отношений Израиля и Палестины ранее заявил и Иерусалим. Тегеран в ответ поддержал действия ХАМАС и пожелал членам движения завершить свою освободительную операцию "Наводнение Аль-Акса".

Илья Пушкарев
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