Названа страна, которая два месяца готовила ХАМАС к вторжению в Израиль

Офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на протяжении двух месяцев готовили боевиков палестинского движения ХАМАС к атаке на Израиль. О причастности элитного иранского подразделения к происходящему на Ближнем Востоке стало известно американскому изданию Wall Street Journal.

По словам информированных источников журнала, именно Тегеран дал палестинцам зелёный свет и одобрил вторжение в Израиль. План КСИР заключался в том, чтобы создать государству угрозу со всех сторон.