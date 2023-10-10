Боррель обвинил Израиль в нарушении международного права
Ряд решений израильских властей в конфликте с сектором Газа противоречат международному праву. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Израиль имеет право защищать себя, однако в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву", — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета Евросоюза в Омане.
Боррель добавил, что министры иностранных дел стран объединения против блокады сектора Газа, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. Кроме того, главы МИД потребовали открыть гуманитарные коридоры, которые помогут людям покинуть территорию. По словам Борреля, министры также указали на необходимость остановить насилие и освободить заложников.
Лайф напоминает, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.
ТАСС / EPA / PEPE TORRES