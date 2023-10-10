Боррель обвинил Израиль в нарушении международного права

"Израиль имеет право защищать себя, однако в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву", — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета Евросоюза в Омане.

Боррель добавил, что министры иностранных дел стран объединения против блокады сектора Газа, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. Кроме того, главы МИД потребовали открыть гуманитарные коридоры, которые помогут людям покинуть территорию. По словам Борреля, министры также указали на необходимость остановить насилие и освободить заложников.