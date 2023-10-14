В ХАМАС назвали военной ошибкой жертвы среди мирного населения Израиля

"Могли быть какие-то ошибки во время военных действий, но изначально не было планов убивать гражданских", — сказал он.

По словам лидера, можно было избежать жертв, если бы военные ХАМАС имели более современное и точное вооружение. Также он рассказал, что операция была спланирована в Палестине военным крылом ХАМАС "Бригады Иззэддин аль-Кассам". Отпор палестинцев — вынужденная мера в борьбе с израильской оккупацией, заключил он.