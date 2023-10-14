В ХАМАС назвали военной ошибкой жертвы среди мирного населения Израиля
ХАМАС: Изначально не было планов убивать гражданских израильтян
Радикальное движение ХАМАС не планировало убивать мирных жителей, а жертвы — последствия военных ошибок, сообщил в эфире турецкого телеканала Habr Turk лидер ХАМАС за пределами палестинских территорий Халед Машаль.
"Могли быть какие-то ошибки во время военных действий, но изначально не было планов убивать гражданских", — сказал он.
По словам лидера, можно было избежать жертв, если бы военные ХАМАС имели более современное и точное вооружение. Также он рассказал, что операция была спланирована в Палестине военным крылом ХАМАС "Бригады Иззэддин аль-Кассам". Отпор палестинцев — вынужденная мера в борьбе с израильской оккупацией, заключил он.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестины, от ударов Израиля уже погибло 2215 человек, пострадало — 8714. Тель-Авив дал мирным палестинцам сутки, чтобы эвакуироваться на юг Газы, о чём якобы уведомил ООН. В ХАМАС это опровергли.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER