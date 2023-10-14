Минздрав Палестины сообщил о 2215 погибших и 8714 пострадавших от атак Израиля
Количество убитых израильскими ударами по сектору Газа палестинцев после обострения конфликта между Израилем и ХАМАС выросло до 2215 человек. Это следует из публикации Минздрава Палестины в соцсетях.
"Погибло 2215 граждан, в том числе 724 ребёнка и 458 женщин, ещё 8714 граждан получили ранения различной степени тяжести, в том числе 2450 детей и 1536 женщин", — сообщило ведомство.
Как уже рассказывал Лайф, ровно неделю назад сектор Газа напал на Израиль. Радикальное исламистское движение Палестины ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи", а позже власти еврейского государства заявили о переходе страны в состояние войны. Ежедневно в ходе кровопролитных боестолкновений продолжают гибнуть люди: как военные, так и мирные жители, в том числе женщины, дети и старики.
ТАСС / АР / Fatima Shbair