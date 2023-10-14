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14 октября, 02:44

Хуситы изъявили готовность отправить сотни тысяч бойцов на войну против Израиля

Al Masirah: Хуситы заявили о готовности воевать за Палестину против Израиля

<p>Акция в поддержку Палестины в Йемене. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / AJArabic.Yemen</p>

Акция в поддержку Палестины в Йемене. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / AJArabic.Yemen

Представитель группировки "Ансар Алла" (хуситы) заявил о готовности объединения участвовать в боевых действиях против Израиля на стороне Палестины. В столице Йемена Сане и ряде подконтрольных хуситам провинций страны прошли массовые акции в поддержку Газы.

"Мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест", — сказал представитель "Ансар Алла" в эфире телеканала Al Masirah.

Он назвал США главным и официальным спонсором сионистского образования. К другим причастным к преступлениям Израиля против Палестины собеседник канала причислил также Британию.

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Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.

Андрей Бражников
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