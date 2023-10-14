Хуситы изъявили готовность отправить сотни тысяч бойцов на войну против Израиля

Представитель группировки "Ансар Алла" (хуситы) заявил о готовности объединения участвовать в боевых действиях против Израиля на стороне Палестины. В столице Йемена Сане и ряде подконтрольных хуситам провинций страны прошли массовые акции в поддержку Газы.

"Мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест", — сказал представитель "Ансар Алла" в эфире телеканала Al Masirah.