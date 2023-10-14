Под ударом "Хезболлы": Почему западные СМИ опасаются участия прокси-сил Ирана в конфликте с Израилем В США на протяжении последних дней идёт война вбросов. Одни издания полагают, что "Хезболла" не втянется в палестино-израильское обострение, а другие, наоборот, уверены, что предстоит масштабная война с участием проиранских прокси. 13 октября, 22:40 Ливанская шиитская группировка "Хезболла". Обложка © Shutterstock

Вступление ливанской шиитской группировки "Хезболла" в конфликт Израиля и Палестины на стороне ХАМАС маловероятен, обнадёживает Тель-Авив американская газета The Washington Post. Инфоповодом стал якобы попавший в Сеть секретный документ разведслужб США. В нём говорится о том, что американские аналитики ещё в феврале этого года полагали, что между движением "Хезболла" и Израилем "установился предсказуемый, пускай и агрессивный", баланс, который "снижал вероятность полноценного военного противостояния".

До этого телеканал CNN также привёл аналогичный сценарий: "США и их союзники предостерегли "Хезболлу" от эскалации конфликта в Израиле", объяснив, что Пентагон готовит военные силы и средства для сдерживания возможного расширения войны. "Вашингтон посылает сигналы по нескольким каналам, включая ливанское правительство и поддерживающего "Хезболлу" спикера Парламента Ливана Набиха Берри", — отмечало издание. Франция также передала "Хезболле" по просьбе Израиля, что организация должна оставаться в стороне от войны и не идти на дальнейшую эскалацию.

Ливанская шиитская группировка "Хезболла". Фото © Shutterstock

Подействуют ли мантры американских СМИ на настрой "Хезболлы" и мусульманского мира, мы узнаем в ближайшее время, а пока всё это выглядит как минимум элементом информационной войны. Специалисты по гибридным войнам отмечают, что большинство сообщений западных СМИ, в которых те ссылаются на данные спецслужб, можно автоматически относить к контролируемым вбросам, то есть информации, которая призвана дезориентировать определённые силы. В данном случае речь идёт о тестировании реакции военно-политического руководства Израиля.

Ведь за сутки до этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников опубликовала новость, что ливанское движение "Хезболла" планирует открыть второй фронт против Израиля. О том, что после начала эскалации между Израилем и сектором Газа некоторые мусульманские радикальные группировки заявили о готовности воевать на стороне Палестины, также писало множество арабских изданий.

The New York Times также призывает готовиться к большой войне на Ближнем Востоке. "Нападение ХАМАС на Израиль заставляет по-новому взглянуть на связи группировки с Ираном", — заявляет в заголовке NYT, ссылаясь на людей, знакомых с операцией. Издание утверждает, что официальные лица Ирана и "Хезболлы" помогли спланировать нападение, но США и их союзники не нашли доказательств, напрямую указывающих на Тегеран.

Лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла. Фото © Shutterstock

— Хасан Насралла, лидер "Хезболлы", в марте провёл часовую онлайн-встречу с элитной группой стратегов из поддерживаемых Ираном ополчений и посоветовал им готовиться к масштабной войне с Израилем, включая наземное вторжение, — пишет NYT, заканчивая свой текст такой фразой: "Могут потребоваться месяцы или годы, чтобы узнать всё, что входило в планирование нападения, и почему сложная разведывательная операция Израиля его не заметила". То есть у читателя возникает естественный вывод, что и эта информация может оказаться фейком.

— В отличие от ХАМАС, "Хезболла" создавалась в 1982 году как прокси-сила Ирана и до сих пор ею остаётся. Она появилась, когда основной внешней доктриной Республики Иран был так называемый экспорт Исламской революции. После того как скончался аятолла Рухолла Хомейни, которого сменил Али Хаменеи, политика Ирана смягчилась, перейдя к более прагматичной и гибкой, отказавшись от революций. Нельзя говорить, что Иран поддерживает ХАМАС, в отличие от "Хезболлы", — отмечает востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. — В то же время проиранская организация не может принимать самостоятельных решений и её участие в палестино-израильском конфликте возможно только с разрешения Тегерана. А он ограничивается только риторикой для сбора имиджевых очков как на Ближнем Востоке, так и в исламском мире, но фактической поддержки палестинским радикалам, конечно, Иран не оказывает.

По словам Василия Останина-Головни, "Хезболла" хорошо вооружена, каждый год она совершенствует боевые навыки личного состава, повышает уровень технического оснащения. Организация зарекомендовала себя в Сирии, выступая против радикалов на стороне официального Дамаска. Однако вести полномасштабные боевые действия "Хезболла" долго не сможет. Здесь нужно учитывать специфику масштаба, так как ни у одной из сторон нет стратегической глубины, где можно было бы развернуться. А вот создавать напряжённость, отвлекая часть сил Израиля на северной границе, она способна. Не нужно забывать и вопрос с оккупированными Израилем Голанскими высотами, что также мешает Сирии на севере страны.

По сути, последние публикации американских медиа выглядят как приглашение Израиля к решению вопроса с Газой путём наземной операции и последующей оккупации. Президент Владимир Путин назвал неприемлемым призыв осуществить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда.

"Хезболла" хорошо вооружена, каждый год она совершенствует боевые навыки личного состава, повышает уровень технического оснащения. Фото © ТАСС / AP / Bilal Hussein

Кроме того, глава России напомнил уже второй раз с начала конфликта, что необходимо создать независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом он заявил в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ в узком составе. "Сейчас главное, всё-таки, — остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле", — приводят его слова российские СМИ. Президент также допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной, и отметил, что никто не заподозрит страну в попытках кому-то подыгрывать.

Число погибших при израильских обстрелах в секторе Газа с начала эскалации достигло 1799, власти Израиля сообщают о 1300 погибших.

ЦАХАЛ ведёт обстрел Южного Ливана фосфорными боеприпасами. Видео © t.me / Форпост

Авторы Елена Стафеева