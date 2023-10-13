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13 октября, 06:55

ХАМАС опровергло, что Израиль дал время на эвакуацию людей из северной части Газы

Глава пресс-службы правительства сектора Газа Саляма Мааруф назвал ложью информацию о том, что Израиль уведомил ООН о необходимости эвакуации палестинцев на юг анклава.

"Оккупационный режим (так в секторе Газа называют Израиль. — Прим. Лайфа) пытается различными способами транслировать и распространять ложные пропагандистские заявления, стремясь вызвать панику среди граждан и нанести ущерб сплочённости нашего внутреннего фронта", — написал представитель ХАМАС в Facebook*.

Он призвал палестинцев не поддаваться этой информационной войне, а также добавил, что в Газе по-прежнему функционируют представительства международных организаций.

Израиль уже выпустил по сектору Газа столько же ракет, сколько США в Афганистане за год

Израиль уже выпустил по сектору Газа столько же ракет, сколько США в Афганистане за год

При этом ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль проинформировал о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа. Власти еврейского государства дали для этого жителям Газы не более суток. При этом требование касается в том числе сотрудников ООН и мирных граждан, нашедших убежище в школах, медцентрах и больницах.

Напомним, 7 октября сектор Газа открыл огонь по Израилю, на территорию проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильские власти заявили о переходе в состояние войны, и вот уже почти неделю между сторонами продолжаются страшные боестолкновения, при этом погибают как военные, так и мирные граждане. По последним данным, погибли более 1,5 тысячи палестинцев и столько же израильтян. При этом со стороны Газы пострадало более 7,2 тысячи жителей, а Израиля — свыше 4 тысяч.

*Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.

**Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

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ТАСС / AP / Erik Marmor

Николь Вербер
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