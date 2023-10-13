ХАМАС опровергло, что Израиль дал время на эвакуацию людей из северной части Газы

Глава пресс-службы правительства сектора Газа Саляма Мааруф назвал ложью информацию о том, что Израиль уведомил ООН о необходимости эвакуации палестинцев на юг анклава.

"Оккупационный режим (так в секторе Газа называют Израиль. — Прим. Лайфа) пытается различными способами транслировать и распространять ложные пропагандистские заявления, стремясь вызвать панику среди граждан и нанести ущерб сплочённости нашего внутреннего фронта", — написал представитель ХАМАС в Facebook*.

Он призвал палестинцев не поддаваться этой информационной войне, а также добавил, что в Газе по-прежнему функционируют представительства международных организаций.

При этом ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль проинформировал о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа. Власти еврейского государства дали для этого жителям Газы не более суток. При этом требование касается в том числе сотрудников ООН и мирных граждан, нашедших убежище в школах, медцентрах и больницах.