Израиль уже выпустил по сектору Газа столько же ракет, сколько США в Афганистане за год

Почти за неделю конфликта ВВС Израиля выпустили по сектору Газа столько же ракет и бомб, сколько США в Афганистане за год. Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на экс-следователя ООН по военным преступлениям в Ливии Марка Геральско.

"Менее чем за неделю Израиль израсходовал столько боеприпасов, сколько США применяли в Афганистане за год", — отметил он, отметив, что удары ВВС Израиля приходятся по территории с большой плотностью населения, в результате чего "возрастает вероятность ошибки".