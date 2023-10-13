Израиль уже выпустил по сектору Газа столько же ракет, сколько США в Афганистане за год
Ynet: Израиль выпустил по Газе столько ракет, сколько США в Афганистане за год
Последствия авиаударов Израиля в Газе. Обложка © AP/TASS/Fatima Shbair
Почти за неделю конфликта ВВС Израиля выпустили по сектору Газа столько же ракет и бомб, сколько США в Афганистане за год. Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на экс-следователя ООН по военным преступлениям в Ливии Марка Геральско.
"Менее чем за неделю Израиль израсходовал столько боеприпасов, сколько США применяли в Афганистане за год", — отметил он, отметив, что удары ВВС Израиля приходятся по территории с большой плотностью населения, в результате чего "возрастает вероятность ошибки".
Так, по данным Геральско, Израиль уже выпустил более 6000 бомб, а США в самый напряжённый период боевых действий в Афганистане сбросили чуть более 7400.
Напомним, противостояние Израиля и ХАМАС продолжается почти неделю. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы, они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: в Израиле и Палестине число жертв уже перевалило за две тысячи. И пока конфликт не идёт на спад. Так, сегодня, 13 августа, евреев во всём мире просят быть осторожными из-за призыва ХАМАС устроить "день ярости". Тем временем палестинцам выдвинули требование эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа.