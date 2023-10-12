Политолог заявил, что израильскую армию сгубил TikTok

Атака палестинского радикального движения ХАМАС обнажила тот факт, что хвалёная армия Израиля, которая якобы всегда находится в состоянии боевой готовности, оказалась застигнута врасплох. Об этом сказал "Царьграду" политолог Андрей Суздальцев.

"TikTok был набит симпатичными израильтянками-военнослужащими, которые танцевали на камеру с оружием. Когда такие ролики в армии становятся нормой, это гарантированная беда и проблема. Это же не воинская служба, откуда может быть время на подобные развлечения?.. Так оно и оказалось", — пояснил Суздальцев.