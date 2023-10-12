Политолог заявил, что израильскую армию сгубил TikTok
Эксперт Суздальцев заявил, что армия Израиля "проспала" подготовку ХАМАС к атаке
Атака палестинского радикального движения ХАМАС обнажила тот факт, что хвалёная армия Израиля, которая якобы всегда находится в состоянии боевой готовности, оказалась застигнута врасплох. Об этом сказал "Царьграду" политолог Андрей Суздальцев.
По его словам, израильская разведка попросту проспала момент, увлёкшись совсем не тем, чем следовало бы. В соцсетях расходились ролики о том, как весело проводят время военнослужащие Израиля. Уже тогда простой обыватель мог почувствовать, что надвигается беда.
"TikTok был набит симпатичными израильтянками-военнослужащими, которые танцевали на камеру с оружием. Когда такие ролики в армии становятся нормой, это гарантированная беда и проблема. Это же не воинская служба, откуда может быть время на подобные развлечения?.. Так оно и оказалось", — пояснил Суздальцев.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранены. С израильской стороны известно о 1,3 тысячи погибших, около 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения.
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