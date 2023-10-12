Регион

Уведомления отключены

12 октября, 15:14

Политолог заявил, что израильскую армию сгубил TikTok

Эксперт Суздальцев заявил, что армия Израиля "проспала" подготовку ХАМАС к атаке

Атака палестинского радикального движения ХАМАС обнажила тот факт, что хвалёная армия Израиля, которая якобы всегда находится в состоянии боевой готовности, оказалась застигнута врасплох. Об этом сказал "Царьграду" политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, израильская разведка попросту проспала момент, увлёкшись совсем не тем, чем следовало бы. В соцсетях расходились ролики о том, как весело проводят время военнослужащие Израиля. Уже тогда простой обыватель мог почувствовать, что надвигается беда.

"TikTok был набит симпатичными израильтянками-военнослужащими, которые танцевали на камеру с оружием. Когда такие ролики в армии становятся нормой, это гарантированная беда и проблема. Это же не воинская служба, откуда может быть время на подобные развлечения?.. Так оно и оказалось", — пояснил Суздальцев.

Политолог раскрыл, какие ещё страны могут напасть на Израиль

Политолог раскрыл, какие ещё страны могут напасть на Израиль

Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранены. С израильской стороны известно о 1,3 тысячи погибших, около 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров