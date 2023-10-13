Путин: РФ может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной

Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной, а также отметил, что никто не заподозрит страну в попытках кому-то "подыгрывать".

"Россия может. Именно в силу того, что у нас и с Израилем сложились очень добрые отношения за последние лет 15 точно совершенно. Ну и [имеются] традиционные отношения с Палестиной, поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать", — сказал глава государства журналистам.