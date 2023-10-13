Путин: РФ может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной
Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной, а также отметил, что никто не заподозрит страну в попытках кому-то "подыгрывать".
"Россия может. Именно в силу того, что у нас и с Израилем сложились очень добрые отношения за последние лет 15 точно совершенно. Ну и [имеются] традиционные отношения с Палестиной, поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать", — сказал глава государства журналистам.
Кстати, ранее российский лидер рассказал, как должен решиться конфликт Израиля и Палестины. Владимир Путин указал, что Москва не видит альтернатив урегулированию ситуации между сторонами путём переговоров. Президент России признал, что Израиль имеет право на защиту, а также указал на необходимость создать независимую Палестины.
LIFE / Павел Баранов