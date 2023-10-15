Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Об этом он заявил в ходе первого заседания кабмина чрезвычайного времени.

"ХАМАС думало, что мы распадёмся. Мы уничтожим ХАМАС", — отметил глава правительства.

Заседание началось с минуты молчания в память о погибших с начала обострения конфликта, 7 октября. Нетаньяху указал, что это заседание является первой встречей национального чрезвычайного правительства, к которому присоединились пять новых членов.

"Мы работаем круглосуточно как одна команда и единый фронт. Единство наших рядов посылает чёткий сигнал стране, врагу и всему миру", — сказал премьер-министр.

По его словам, недавно он лично пообщался с военными, которые находятся на передовой. Премьер указал, что бойцы понимают цель миссии и знают, что их поддерживает вся страна. Нетаньяху добавил, что военнослужащие готовы действовать в любое время, чтобы "разбить кровожадных монстров, которые восстали" против Израиля.