Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Об этом он заявил в ходе первого заседания кабмина чрезвычайного времени.
"ХАМАС думало, что мы распадёмся. Мы уничтожим ХАМАС", — отметил глава правительства.
Заседание началось с минуты молчания в память о погибших с начала обострения конфликта, 7 октября. Нетаньяху указал, что это заседание является первой встречей национального чрезвычайного правительства, к которому присоединились пять новых членов.
"Мы работаем круглосуточно как одна команда и единый фронт. Единство наших рядов посылает чёткий сигнал стране, врагу и всему миру", — сказал премьер-министр.
По его словам, недавно он лично пообщался с военными, которые находятся на передовой. Премьер указал, что бойцы понимают цель миссии и знают, что их поддерживает вся страна. Нетаньяху добавил, что военнослужащие готовы действовать в любое время, чтобы "разбить кровожадных монстров, которые восстали" против Израиля.
Ранее Лайф рассказывал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о формировании чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца. Оно было создано в связи с началом активных боевых действий вокруг сектора Газа.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара радикальной группировки ХАМАС по Израилю. После этого члены движения вошли на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа, премьер страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. В результате боевых действий погибло по меньшей мере 1,3 тысячи израильтян.
ТАСС / AP/ Jacquelyn Martin