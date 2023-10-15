"Завтра будет поздно": Иран предостерёг Израиль от продолжения ударов по сектору Газа

Тегеран через союзников Израиля предостерёг от продолжения ударов по сектору Газа. Об этом в беседе с Al Jazeera сообщил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Мы заявили сионистскому образованию (Израилю. — Прим. Лайфа) через его союзников, что, если его преступления в секторе Газа не прекратятся, завтра будет поздно", — отметил он.