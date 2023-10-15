"Завтра будет поздно": Иран предостерёг Израиль от продолжения ударов по сектору Газа
Иран через союзников Израиля предостерёг от продолжения ударов по сектору Газа
Тегеран через союзников Израиля предостерёг от продолжения ударов по сектору Газа. Об этом в беседе с Al Jazeera сообщил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы заявили сионистскому образованию (Израилю. — Прим. Лайфа) через его союзников, что, если его преступления в секторе Газа не прекратятся, завтра будет поздно", — отметил он.
По словам министра, если прекратить агрессию против Газы не получится, то военные фронты могут расшириться. Между тем в Иране верят, что политические усилия позволят предотвратить дальнейшее обострение конфликта.
Как сообщал Лайф, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара радикальной группировки ХАМАС по Израилю. После этого члены движения вошли на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа, премьер страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи, также известно, что в результате боевых действий погибло по меньшей мере 1,3 тысячи израильтян. Согласно последним данным, количество жертв среди россиян выросло до 16, ещё восемь пропали без вести.
ТАСС / AP / Ariel Schalit