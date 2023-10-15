Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи
Число погибших в секторе Газа в результате атак со стороны Израиля увеличилось до 2329. Ещё более девяти тысяч человек были ранены, сообщили в Минздраве анклава.
"2329 человек погибли, ещё 9042 получили ранения различной степени тяжести", — отмечается в сообщении Минздрава сектора Газа в соцсети.
Кроме того, как информирует телеканал Al Hadath, не менее 55 человек стали жертвами бомбардировок израильских ВВС в населённых пунктах сектора Газа утром 15 октября. В атаках также участвовали артиллерия, которая обстреливала восточные районы сектора Газа, и ВМС Израиля. По информации канала, всего за сутки в результате израильских налётов погибло свыше 300 человек, среди них есть женщины и дети.
Накануне в Минздраве Палестины сообщали, что количество убитых граждан в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 2215 человек.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара по Израилю, который нанесла радикальная группировка ХАМАС. Члены движения вошли на территорию соседнего государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на агрессию израильская армия стала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС.
ТАСС / AP / Hatem Moussa