"Это только начало!": Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС
Нетаньяху заявил, что нынешние авиаудары Израиля по Газе — это только начало
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к нации вечером 13 октября пообещал уничтожить радикальное движение ХАМАС. По его словам, нынешние авиаудары по Газе — это только начало.
"Мы уничтожим ХАМАС и добьёмся победы. Это займёт время, но после окончания войны мы будем сильнее, чем когда-либо", — сказал израильский премьер.
Нетаньяху пообещал, что страна никогда не забудет и не простит ужасные деяния врагов. Он заявил, что Израиль отвечает противнику "с огромной силой, беспрецедентной силой", добавив что нынешние удары по сектору Газа — "это только начало".
Премьер также сообщил о беседах с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами с целью "заручиться значительной международной поддержкой". Упомянул он и о встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином. Нетаньяху подчеркнул, что власти Израиля "обеспечивают продолжение войны, прибытие большого количества боеприпасов, оружия". Обращение главы государства происходило одновременно с массированными авиаударами ЦАХАЛ по всем районам Газы.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.