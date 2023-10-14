"Это только начало!": Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к нации вечером 13 октября пообещал уничтожить радикальное движение ХАМАС. По его словам, нынешние авиаудары по Газе — это только начало.

"Мы уничтожим ХАМАС и добьёмся победы. Это займёт время, но после окончания войны мы будем сильнее, чем когда-либо", — сказал израильский премьер.

Нетаньяху пообещал, что страна никогда не забудет и не простит ужасные деяния врагов. Он заявил, что Израиль отвечает противнику "с огромной силой, беспрецедентной силой", добавив что нынешние удары по сектору Газа — "это только начало".