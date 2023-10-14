Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Газе с пунктами о заложниках и переговорах

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта и освободить всех заложников ХАМАС. Это следует из текста.

"Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны", — сказано в документе.