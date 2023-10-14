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13 октября, 21:43

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Газе с пунктами о заложниках и переговорах

РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом освободить заложников в Газе

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта и освободить всех заложников ХАМАС. Это следует из текста.

"Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны", — сказано в документе.

Москва также предлагает Совбезу ООН решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма и немедленно освободить всех заложников. В проекте содержится призыв к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи и созданию условий для эвакуации мирного населения.

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Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.

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Андрей Бражников
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