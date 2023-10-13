Гутерриш счёл чрезвычайно опасным исход 1,1 млн палестинцев из Газы под ударами Израиля

Генсек ООН Антониу Гутерриш счёл чрезвычайно опасным и в некоторых случаях даже невозможным требование Израиля об эвакуации более миллиона палестинцев на юг Газы.

"Перемещение более 1 млн человек через густонаселённую зону боевых действий в место, где нет еды, воды и жилья, крайне опасно, а в некоторых случаях — просто невозможно", — поделился политик опасениями с журналистами.