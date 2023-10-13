Гутерриш счёл чрезвычайно опасным исход 1,1 млн палестинцев из Газы под ударами Израиля
Гутерриш счёл чрезвычайно опасной и порой невозможной эвакуацию людей из Газы
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Генсек ООН Антониу Гутерриш счёл чрезвычайно опасным и в некоторых случаях даже невозможным требование Израиля об эвакуации более миллиона палестинцев на юг Газы.
"Перемещение более 1 млн человек через густонаселённую зону боевых действий в место, где нет еды, воды и жилья, крайне опасно, а в некоторых случаях — просто невозможно", — поделился политик опасениями с журналистами.
Гутерриш указал также на то, что больницы в Газе переполнены и не смогут принять пациентов с севера. Система здравоохранения региона находится на гране краха, на территории всего анклава кризис водоснабжения, напомнил Генеральный секретарь ООН. По его словам, сотрудники всемирной организации работают круглосуточно, чтобы поддержать население Газы.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. 13 октября мирные палестинцы начали покидать свои дома. К настоящему моменту число вынужденных переселенцев достигло 450 тысяч.