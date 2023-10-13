Более 1840 палестинцев убито и 6700 ранено с начала бомбёжек Израиля
Минздрав Палестины: Число жертв авиаударов по сектору Газа превысило 1,8 тысячи
Суммарное число жертв авиаударов Армии обороны Израиля по сектору Газа достигло отметки 1845. Ранениями отделались ещё 6700 граждан. Обновлённые данные Минздрав Палестины привёл вечером 13 октября.
По информации ведомства, мирное население продолжает активно покидать зону боевых действий. К настоящему моменту число вынужденных переселенцев достигло 450 тысяч. От обстрелов они спасаются бегством на юг.
Тем временем ЦАХАЛ вновь объявила о нанесении широкомасштабного удара по сектору Газа. По информации издания Ynet, израильтяне уже выпустили по региону столько ракет и авиабомб, сколько американская армия использовала за год пребывания в Афганистане. Правозащитники из Human Rights Watch уверены, что ЦАХАЛ задействует и запрещённые боеприпасы с белым фосфором.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER