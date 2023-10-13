Более 1840 палестинцев убито и 6700 ранено с начала бомбёжек Израиля

Суммарное число жертв авиаударов Армии обороны Израиля по сектору Газа достигло отметки 1845. Ранениями отделались ещё 6700 граждан. Обновлённые данные Минздрав Палестины привёл вечером 13 октября.

По информации ведомства, мирное население продолжает активно покидать зону боевых действий. К настоящему моменту число вынужденных переселенцев достигло 450 тысяч. От обстрелов они спасаются бегством на юг.