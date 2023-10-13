Израильские военные начали масштабные удары по объектам ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля приступила к нанесению масштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит широкомасштабный удар по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. Представители ЦАХАЛ пообещали, что в будущем жители Газы смогут возвратиться в свои дома, об этой возможности дополнительно объявят. До тех пор им нельзя приближаться к зоне ограждения безопасности на израильской границе. А сегодня, по данным СМИ, по городу открыли огонь израильские танки.
ТАСС / АР / Fatima Shbair