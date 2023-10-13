Израильские военные начали масштабные удары по объектам ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля приступила к нанесению масштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит широкомасштабный удар по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют", — говорится в сообщении.