Найдены доказательства применения Израилем запрещённых ядовитых снарядов в Ливане и Газе

Армию Израиля обвинили в применении запрещённых боеприпасов с белым фосфором. Расследование провела правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

"На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские войска использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно", — говорится в заявлении HRW.

Применение таких боеприпасов в густонаселённых районах неизбежно приводит к гибели и ранениям гражданского населения. Это противоречит нормам международного гуманитарного права, подчёркивают представители организации.