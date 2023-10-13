Найдены доказательства применения Израилем запрещённых ядовитых снарядов в Ливане и Газе
Human Rights Watch: ЦАХАЛ применяла боеприпасы с белым фосфором в Ливане и Газе
Разрушения в Газе. Обложка © AP / TASS / Fatima Shbai
Армию Израиля обвинили в применении запрещённых боеприпасов с белым фосфором. Расследование провела правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).
"На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские войска использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно", — говорится в заявлении HRW.
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Применение таких боеприпасов в густонаселённых районах неизбежно приводит к гибели и ранениям гражданского населения. Это противоречит нормам международного гуманитарного права, подчёркивают представители организации.
А ранее о применении военнослужащими Израиля боеприпасов с белым фосфором заявили в Министерстве иностранных дел Палестины. В подтверждение ведомство опубликовало видео, снятое в одном из зданий на этой территории.
Напомним, 7 октября сектор Газа нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль, в свою очередь, официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители. По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян. В свою очередь, Министерство здравоохранения Палестины заявило о 1537 жертвах ударов ЦАХАЛ и 6612 раненых.