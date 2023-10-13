Иран пригрозил открытием других фронтов против Израиля из-за бомбёжек Газы

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан допустил открытие других фронтов против Израиля в связи с продолжающимися ударами по сектору Газа. Мнение он высказал в комментарии телеканалу Al Mayadeen по прибытии в Бейрут.