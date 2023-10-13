Иран пригрозил открытием других фронтов против Израиля из-за бомбёжек Газы
Глава МИД Ирана допустил вероятность открытия других фронтов против Израиля
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан допустил открытие других фронтов против Израиля в связи с продолжающимися ударами по сектору Газа. Мнение он высказал в комментарии телеканалу Al Mayadeen по прибытии в Бейрут.
"В свете продолжающейся агрессии и военных преступлений [Израиля против палестинцев], а также блокады Газы вероятность открытия других фронтов [против еврейского государства] существует", — сказал Абдоллахиан и пообещал палестинскому сопротивлению дальнейшую политическую и информационную поддержку.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Иерусалим в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде.
Shutterstock