Иордания призвала Совбез ООН добиться снятия израильской блокады с сектора Газа

Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади обратился к Совбезу ООН с призывом добиться снятия израильской блокады с сектора Газа. Он подчеркнул, что блокировка воды и гумпомощи в регион нарушает международное гуманитарное право.

"На международное сообщество ложится ответственность за создавшуюся ситуацию. Совбез ООН должен добиться снятия израильской блокады с сектора Газа, в результате которой жители лишены воды, топлива и электричества", — подчеркнул ас-Сафади.