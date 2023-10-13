Иордания призвала Совбез ООН добиться снятия израильской блокады с сектора Газа
Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади обратился к Совбезу ООН с призывом добиться снятия израильской блокады с сектора Газа. Он подчеркнул, что блокировка воды и гумпомощи в регион нарушает международное гуманитарное право.
"На международное сообщество ложится ответственность за создавшуюся ситуацию. Совбез ООН должен добиться снятия израильской блокады с сектора Газа, в результате которой жители лишены воды, топлива и электричества", — подчеркнул ас-Сафади.
Страдания мирного населения Газы усугубляются с каждым днём из-за военной эскалации, уверен иорданский министр. Дети, женщины, пожилые люди в регионе заслуживают немедленных действий по их защите со стороны всего международного сообщества, заключил он.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Иерусалим в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде.
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