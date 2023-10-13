"Уничтожат всё": Раскрыты страшные подробности израильского плана против сектора Газа

Израиль планирует расправиться с сектором Газа, не прибегая к наземной операции, — стереть палестинский анклав с помощью авиации. Об этом в беседе с НСН заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя призыв ЦАХАЛ к мирному населению эвакуироваться.

"Очевидно, что происходит акция уничтожения арабского населения в секторе Газа. Сектор Газа может перестать существовать как городской объект, это территория площадью примерно с Москву, только вытянутая. И вся эта территория может быть уничтожена. Отселение арабов с этой территории означает только одно — окончательное решение вопроса сектора Газа. Это ультиматум... Будет уничтожено всё", — пояснил он.

По мнению эксперта, ЦАХАЛ будет использовать против сектора Газа авиацию и высокоточное оружие. Уже сейчас, указал он, половина зданий уничтожена. Далее в игру вступит израильская бронетехника, которая "всё это дело разровняет".