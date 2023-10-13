"Уничтожат всё": Раскрыты страшные подробности израильского плана против сектора Газа
Политолог Подберёзкин: Израиль планирует полностью уничтожить сектор Газа
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Израиль планирует расправиться с сектором Газа, не прибегая к наземной операции, — стереть палестинский анклав с помощью авиации. Об этом в беседе с НСН заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя призыв ЦАХАЛ к мирному населению эвакуироваться.
"Очевидно, что происходит акция уничтожения арабского населения в секторе Газа. Сектор Газа может перестать существовать как городской объект, это территория площадью примерно с Москву, только вытянутая. И вся эта территория может быть уничтожена. Отселение арабов с этой территории означает только одно — окончательное решение вопроса сектора Газа. Это ультиматум... Будет уничтожено всё", — пояснил он.
По мнению эксперта, ЦАХАЛ будет использовать против сектора Газа авиацию и высокоточное оружие. Уже сейчас, указал он, половина зданий уничтожена. Далее в игру вступит израильская бронетехника, которая "всё это дело разровняет".
Причём происходящее в Палестине неуместно сравнивать с битвой за Артёмовск (украинское название Бахмут): Российские бойцы наносили удары только по военным объектам, а ЦАХАЛ массировано стирает всё, что есть в городе.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В свою очередь ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль дал 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. А сегодня, по данным СМИ, по городу открыли огонь израильские танки.