Политолог рассказал, что блокада сектора Газа может привести к мировому конфликту

Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал, что условия Израиля по снятию блокады с сектора Газа могут спровоцировать ответную реакцию палестинцев и других исламских стран, заявил он радио "Комсомольская правда" .

"Если все палестинцы ответят за деяния ХАМАС, значит, все евреи ответят за действия Израиля", — считает политолог.

Эксперт убеждён, что действия Израиля могут привести к гонениям евреев по всему миру. Комментируя встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, Коровин отметил, что военная помощь НАТО может быстро прекратиться, потому что Израиль повышает ставки, и конфликт может выйти на мировую арену, так как евреи и мусульмане живут и в других странах.