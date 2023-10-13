Политолог рассказал, что блокада сектора Газа может привести к мировому конфликту
Политолог Коровин: Действия Израиля могут привести к гонениям евреев во всём мире
Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал, что условия Израиля по снятию блокады с сектора Газа могут спровоцировать ответную реакцию палестинцев и других исламских стран, заявил он радио "Комсомольская правда".
"Если все палестинцы ответят за деяния ХАМАС, значит, все евреи ответят за действия Израиля", — считает политолог.
Эксперт убеждён, что действия Израиля могут привести к гонениям евреев по всему миру. Комментируя встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, Коровин отметил, что военная помощь НАТО может быстро прекратиться, потому что Израиль повышает ставки, и конфликт может выйти на мировую арену, так как евреи и мусульмане живут и в других странах.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Иерусалим в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде.
ТАСС / EPA / ALAA BADARNEH