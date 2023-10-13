В Ирландии раскритиковали Израиль за прекращение подачи воды и электроэнергии в сектор Газа
Премьер Ирландии Варадкар назвал блокаду Газы нарушением международного права
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал израильскую блокаду Газы нарушением гуманитарного права. В эфире канала RTE он отметил, что от отключения Израилем воды и электричества в Газе страдают не только участники группировок, но и мирное население.
"Израилю угрожают. У них есть право на самооборону, но у них нет права нарушать международное гуманитарное право", — сказал он.
Варадкар заявил, что, несмотря на нападение группировок ХАМАС и "Хезбола", блокада Газы не только наказывает радикалов, но и затрагивает обычных жителей. Он подчеркнул, что для Израиля как демократического государства такое поведение недопустимо, однако призвал ХАМАС отпустить всех заложников и отметил, что Израиль "оправданно ведёт борьбу с ХАМАС в Газе и где бы то ни было".
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля был нанесён мощный ракетный удар, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Обе стороны несут большие потери. В разрушаемой израильской армией Газе находятся россияне, однако их точное число неизвестно.
ТАСС / ZUMA