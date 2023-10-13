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13 октября, 20:36

Сотни россиян застряли в Газе из-за отказа Израиля открыть коридор безопасности

Посол РФ в Египте: Израиль отказался открыть коридор для выхода россиян из Газы

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Каир предложил Москве помощь в эвакуации россиян из сектора Газа и уже начал предпринимать реальные шаги к вывозу людей из опасного региона. Об этом рассказал в интервью RT посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

"В секторе Газа находятся сотни российских граждан, а также граждане других стран СНГ. <…> Естественно, мы ведём очень активную работу с властями Египта по поводу организации эвакуации наших соотечественников. Хотел бы с признательностью отметить, что египетские власти готовы нам помогать", — сообщил дипломат.

По его словам, Израиль всё ещё отказывается дать гарантии безопасного прохода людей к контрольно-пропускному пункту Рафах. В связи с этим никакого коридора безопасности сейчас нет, его создание полностью зависит от израильской армии. Борисенко уточнил, что власти Египта, России и других стран пытаются убедить Тель-Авив создать такой коридор.

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Напомним, сейчас известно о четверых погибших в зоне конфликта гражданах РФ. Среди них Дмитрий Решетников из Волгограда, служивший в израильской армии. Другой погибший — уроженец Челябинской области Давид Лысцов, который работал в службе безопасности на фестивале Nature Party, где боевики ХАМАС убили 260 человек. Третьей жертвой стал 47-летний уроженец Калининградской области Денис Беленький, он служил офицером в израильской полиции.

Андрей Бражников
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