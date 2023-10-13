Сотни россиян застряли в Газе из-за отказа Израиля открыть коридор безопасности

Каир предложил Москве помощь в эвакуации россиян из сектора Газа и уже начал предпринимать реальные шаги к вывозу людей из опасного региона. Об этом рассказал в интервью RT посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

"В секторе Газа находятся сотни российских граждан, а также граждане других стран СНГ. <…> Естественно, мы ведём очень активную работу с властями Египта по поводу организации эвакуации наших соотечественников. Хотел бы с признательностью отметить, что египетские власти готовы нам помогать", — сообщил дипломат.