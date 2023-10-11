"Стреляли по машинам": Сестра погибшего в Израиле россиянина раскрыла детали его гибели

Погибший в Израиле уроженец Челябинской области Давид Лысцов, который работал в службе безопасности на злополучном фестивале Nature Party, вместе с коллегами пытался сбежать на машине от боевиков ХАМАС. Однако те догнали их и начали стрелять. Об этом рассказала сестра погибшего россиянина.

"Ехали полчаса по какому-то полю. Пока не начали, видимо, стрелять по машинам. Когда он [Давид] понял, что на них надвигаются арабы с автоматами, он сказал парням, чтобы они быстро выходили, выбегали в лес куда-то, в кусты", — приводит RT слова Ксении.