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11 октября, 11:23

"Стреляли по машинам": Сестра погибшего в Израиле россиянина раскрыла детали его гибели

Сестра погибшего в Израиле россиянина рассказала, как он спас коллег от боевиков

<p>Уроженец Челябинской области Давид Лысцов, погибший в Израиле. Обложка ©<a href="https://vk.com/id30156482" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>VK / <a href="https://vk.com/id30156482" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Давид Лысцов</a></p>

Уроженец Челябинской области Давид Лысцов, погибший в Израиле. Обложка © VK / Давид Лысцов

Погибший в Израиле уроженец Челябинской области Давид Лысцов, который работал в службе безопасности на злополучном фестивале Nature Party, вместе с коллегами пытался сбежать на машине от боевиков ХАМАС. Однако те догнали их и начали стрелять. Об этом рассказала сестра погибшего россиянина.

"Ехали полчаса по какому-то полю. Пока не начали, видимо, стрелять по машинам. Когда он [Давид] понял, что на них надвигаются арабы с автоматами, он сказал парням, чтобы они быстро выходили, выбегали в лес куда-то, в кусты", — приводит RT слова Ксении.

Второй погибший в Израиле россиянин отвечал за безопасность на фестивале Nature Party

Второй погибший в Израиле россиянин отвечал за безопасность на фестивале Nature Party

Коллегам россиянина удалось выжить, а вот его самого застрелили ещё за рулём авто. Давида уже похоронили, у него остался ребёнок. В Израиле мужчина проживал в течение последних 14 лет.

На данный момент известно о четырёх россиянах, погибших в результате обострения конфликта Израиля и Палестины, ещё шестеро числятся пропавшими без вести. Одной из жертв боевых действий стал 47-летний уроженец Балтийска Калининградской области Денис Беленький. Он погиб в Сдероте — городе в южной части Израиля, где боевики ХАМАС захватили полицейский участок.

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Наталья Исакова
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