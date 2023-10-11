"Стреляли по машинам": Сестра погибшего в Израиле россиянина раскрыла детали его гибели
Сестра погибшего в Израиле россиянина рассказала, как он спас коллег от боевиков
Уроженец Челябинской области Давид Лысцов, погибший в Израиле. Обложка © VK / Давид Лысцов
Погибший в Израиле уроженец Челябинской области Давид Лысцов, который работал в службе безопасности на злополучном фестивале Nature Party, вместе с коллегами пытался сбежать на машине от боевиков ХАМАС. Однако те догнали их и начали стрелять. Об этом рассказала сестра погибшего россиянина.
"Ехали полчаса по какому-то полю. Пока не начали, видимо, стрелять по машинам. Когда он [Давид] понял, что на них надвигаются арабы с автоматами, он сказал парням, чтобы они быстро выходили, выбегали в лес куда-то, в кусты", — приводит RT слова Ксении.
Коллегам россиянина удалось выжить, а вот его самого застрелили ещё за рулём авто. Давида уже похоронили, у него остался ребёнок. В Израиле мужчина проживал в течение последних 14 лет.
На данный момент известно о четырёх россиянах, погибших в результате обострения конфликта Израиля и Палестины, ещё шестеро числятся пропавшими без вести. Одной из жертв боевых действий стал 47-летний уроженец Балтийска Калининградской области Денис Беленький. Он погиб в Сдероте — городе в южной части Израиля, где боевики ХАМАС захватили полицейский участок.