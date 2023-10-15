Китай осудил Израиль за кровопролитие в Газе, идущее "вразрез с совестью"
Ван И: Действия Израиля в Газе вышли за рамки обороны и идут вразрез с совестью
Коллективное наказание, которое жителям сектора Газа учинил Израиль, нарушает нормы международного права и давно вышло за рамки самообороны. Такого мнения о регулярных ударах ЦАХАЛ по палестинцам придерживается министр иностранных дел КНР Ван И.
"Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они идут вразрез с человеческой совестью", — отметил дипломат в беседе с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
Глава МИД Поднебесной напомнил, что подобную тактику осуждает и большая часть международного сообщества. По этой причине Израилю следует остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров, считает Ван И.
"Действия Израиля вышли за рамки самообороны, Израилю следует серьёзно прислушаться к призывам международного сообщества и генсека ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа", — подытожил министр.
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке начался с ракетного удара по Израилю, нанесённого радикальной группировкой ХАМАС. Параллельно члены движения объявили о старте операции "Наводнение Аль-Акса" и вошли на территорию соседнего государства. ЦАХАЛ ответила на агрессию массированными авиаударами по сектору Газа, в результате которых погибло уже больше 2215 человек. Дабы избежать лишних жертв, Израиль потребовал от гражданских эвакуироваться на юг региона, но западные политики и международные организации не одобрили такой приказ.
Flickr / Israel Defense Forces