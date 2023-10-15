Китай осудил Израиль за кровопролитие в Газе, идущее "вразрез с совестью"

Коллективное наказание, которое жителям сектора Газа учинил Израиль, нарушает нормы международного права и давно вышло за рамки самообороны. Такого мнения о регулярных ударах ЦАХАЛ по палестинцам придерживается министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению, поскольку они идут вразрез с человеческой совестью", — отметил дипломат в беседе с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

Глава МИД Поднебесной напомнил, что подобную тактику осуждает и большая часть международного сообщества. По этой причине Израилю следует остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров, считает Ван И.