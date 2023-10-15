Херш: Израиль планирует сровнять Газу с землёй авиабомбами JDAM
Херш заявил о планах Израиля уничтожить Газу американскими бомбами JDAM
Последствия израильских авиаударов. Обложка © AP / TASS / Hatem Moussa
Город Газа может быть уничтожен израильскими войсками с помощью авиабомб JDAM. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.
По его словам, атака с помощью JDAM в случае её одобрения случится уже в воскресенье или понедельник, за ней последует немедленное вторжение сухопутных войск Израиля.
"Город Газа перестанет существовать... Израиль начнёт сбрасывать американские бомбы весом пять тысяч фунтов, также известные как "противобункерные авиабомбы", с JDAM на территории", — написал он в колонке на платформе Substack.
А ранее Израилю пригрозили "огромным землетрясением" в отместку за сектор Газа. По словам главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, мировое сообщество должно немедленно склонить Израиль к прекращению масштабных ударов. Иначе сплочённые лидеры сопротивления "нажмут на спусковой крючок".