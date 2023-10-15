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15 октября, 01:47

Херш: Израиль планирует сровнять Газу с землёй авиабомбами JDAM

Херш заявил о планах Израиля уничтожить Газу американскими бомбами JDAM

<p>Последствия израильских авиаударов. Обложка © AP / TASS / Hatem Moussa</p>

Последствия израильских авиаударов. Обложка © AP / TASS / Hatem Moussa

Город Газа может быть уничтожен израильскими войсками с помощью авиабомб JDAM. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

По его словам, атака с помощью JDAM в случае её одобрения случится уже в воскресенье или понедельник, за ней последует немедленное вторжение сухопутных войск Израиля.

"Город Газа перестанет существовать... Израиль начнёт сбрасывать американские бомбы весом пять тысяч фунтов, также известные как "противобункерные авиабомбы", с JDAM на территории", — написал он в колонке на платформе Substack.

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А ранее Израилю пригрозили "огромным землетрясением" в отместку за сектор Газа. По словам главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, мировое сообщество должно немедленно склонить Израиль к прекращению масштабных ударов. Иначе сплочённые лидеры сопротивления "нажмут на спусковой крючок".

Лариса Сафронова
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