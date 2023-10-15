Армия Израиля перенесла наступление на Газу из-за вмешательства небесных сил

Наземная операция Израиля в секторе Газа отложена "на несколько дней" из-за облачной погоды. Она может затруднить поддержку пилотами и операторами БПЛА сухопутных войск с воздуха, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в ЦАХАЛ.

Израильские офицеры также поделились с изданием деталями предстоящей операции. В состав ударных сил войдут танки, сапёры и коммандос. Согласно плану, сухопутные силы будут прикрываться самолётами, вертолётами, беспилотниками и артиллерией. Десятки тысяч военных намерены бросить на захват города Газа и свержение властей Палестины. Газета пишет, что это может стать крупнейшей наземной операцией Израиля со времён конфликта с Ливаном 2006 года.