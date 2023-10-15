Армия Израиля перенесла наступление на Газу из-за вмешательства небесных сил
NYT узнала о переносе наземной операции Израиля в Газе из-за облачной погоды
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Наземная операция Израиля в секторе Газа отложена "на несколько дней" из-за облачной погоды. Она может затруднить поддержку пилотами и операторами БПЛА сухопутных войск с воздуха, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в ЦАХАЛ.
Израильские офицеры также поделились с изданием деталями предстоящей операции. В состав ударных сил войдут танки, сапёры и коммандос. Согласно плану, сухопутные силы будут прикрываться самолётами, вертолётами, беспилотниками и артиллерией. Десятки тысяч военных намерены бросить на захват города Газа и свержение властей Палестины. Газета пишет, что это может стать крупнейшей наземной операцией Израиля со времён конфликта с Ливаном 2006 года.
Наступление на анклав может на месяцы ввергнуть еврейское государство в "пучину кровавых городских боёв" на небольшом "клочке земли с населением свыше 2 млн человек", резюмирует издание.
Накануне ЦАХАЛ анонсировала атаку на сектор Газа с воздуха, моря и земли. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС.