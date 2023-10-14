Израильская армия анонсировала атаку на сектор Газа с воздуха, моря и земли

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о следующем этапе — расширении операции в секторе Газа, включая наземные действия.

"Батальоны и солдаты израильской армии развёрнуты по всей стране и готовы повысить уровень готовности войск к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию", — приводит газета заявление ведомства.

В публикации говорится, что ЦАХАЛ начала подготовку наступательных планов, которые включают атаку с земли, воды и воздуха.