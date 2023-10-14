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14 октября, 17:18

Израильская армия анонсировала атаку на сектор Газа с воздуха, моря и земли

Армия обороны Израиля анонсировала расширение операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о следующем этапе — расширении операции в секторе Газа, включая наземные действия.

"Батальоны и солдаты израильской армии развёрнуты по всей стране и готовы повысить уровень готовности войск к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию", приводит газета заявление ведомства.

В публикации говорится, что ЦАХАЛ начала подготовку наступательных планов, которые включают атаку с земли, воды и воздуха.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к нации вечером 13 октября пообещал уничтожить радикальное движение ХАМАС. По его словам, нынешние авиаудары по Газе — это только начало.

Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Александра Мышляева
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