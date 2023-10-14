AFT: США отправили военные самолёты в Израиль для сдерживания Ирана

США отправили военные самолёты в Израиль, чтобы удержать Иран от вмешательства в конфликт и не допустить его эскалации, сообщает Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

В издании рассказали, что 12 октября в регион прибыли американские штурмовики А-10 и скоро туда доставят ещё несколько военных самолётов.

"Соединённые Штаты однозначно поддерживают защиту Израиля и посылают предупреждение любому, кто рассмотрит возможность использования этого конфликта и этой войны в своих целях для эскалации насилия", — сказал представитель Пентагона.