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14 октября, 13:07

AFT: США отправили военные самолёты в Израиль для сдерживания Ирана

США отправили военные самолёты в Израиль, чтобы удержать Иран от вмешательства в конфликт и не допустить его эскалации, сообщает Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

В издании рассказали, что 12 октября в регион прибыли американские штурмовики А-10 и скоро туда доставят ещё несколько военных самолётов.

"Соединённые Штаты однозначно поддерживают защиту Израиля и посылают предупреждение любому, кто рассмотрит возможность использования этого конфликта и этой войны в своих целях для эскалации насилия", — сказал представитель Пентагона.

Шеф Пентагона Остин заявил, что США смогут помогать и Украине, и Израилю

Шеф Пентагона Остин заявил, что США смогут помогать и Украине, и Израилю

Ранее Лайф сообщал, что Америка передала Израилю запасы противоракет для комплексов ПРО "Железный купол". Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме. По его словам, в ближайшие дни планируются новые поставки Израилю.

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ТАСС / АР / Ariel Schalit

Александра Мышляева
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