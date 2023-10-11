США отправили Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"
Белый дом: США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"
Америка передала Израилю запасы противоракет для комплексов ПРО "Железный купол". Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.
"Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для "Железного купола". Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля", — сообщил Кирби.
По его словам, в ближайшие дни планируются новые поставки Израилю.
Ранее Кирби сообщил о начале поставок военной помощи Израилю. При этом он отметил, что Вашингтон пока не планирует направлять в регион своих военных. В то же время Кирби подчеркнул, что в данном вопросе Белый дом будет руководствоваться интересами нацбезопасности.
Getty Images / Ilia Yefimovich