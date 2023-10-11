США отправили Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"

Америка передала Израилю запасы противоракет для комплексов ПРО "Железный купол". Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

"Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для "Железного купола". Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля", — сообщил Кирби.

По его словам, в ближайшие дни планируются новые поставки Израилю.