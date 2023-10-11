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11 октября, 19:39

США отправили Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"

Белый дом: США передали Израилю противоракеты для систем ПРО "Железный купол"

Америка передала Израилю запасы противоракет для комплексов ПРО "Железный купол". Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

"Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для "Железного купола". Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля", — сообщил Кирби.

По его словам, в ближайшие дни планируются новые поставки Израилю.

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Ранее Кирби сообщил о начале поставок военной помощи Израилю. При этом он отметил, что Вашингтон пока не планирует направлять в регион своих военных. В то же время Кирби подчеркнул, что в данном вопросе Белый дом будет руководствоваться интересами нацбезопасности.

Обложка ©

Getty Images / Ilia Yefimovich

Анатолий Симоненко
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