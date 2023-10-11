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11 октября, 16:01

Шеф Пентагона Остин заявил, что США смогут помогать и Украине, и Израилю

США в состоянии и намерены оказывать военную помощь и Украине, и Израилю. Об этом заявил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

"Что касается нашей способности продолжать поддерживать усилия по Украине, так и усилия по Израилю, то, безусловно, мы можем делать и то и другое, и мы будем делать это", — сказал шеф Пентагона по итогам очередного заседания сформированной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.

Зеленского уличили в жадности из-за поставок американского оружия Израилю

Зеленского уличили в жадности из-за поставок американского оружия Израилю

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил о начале поставок военной помощи Израилю. При этом он отметил, что Вашингтон пока не планирует направлять в регион своих военных. В то же время Кирби подчеркнул, что в данном вопросе Белый дом будет руководствоваться интересами нацбезопасности. Тем временем Конгресс США высказался против объединения помощи Израилю и Украине.

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Никита Никонов
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