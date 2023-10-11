Шеф Пентагона Остин заявил, что США смогут помогать и Украине, и Израилю

США в состоянии и намерены оказывать военную помощь и Украине, и Израилю. Об этом заявил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.

"Что касается нашей способности продолжать поддерживать усилия по Украине, так и усилия по Израилю, то, безусловно, мы можем делать и то и другое, и мы будем делать это", — сказал шеф Пентагона по итогам очередного заседания сформированной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.