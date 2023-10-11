Республиканцы не оценили идею об объединении помощи Украине и Израилю

Ряд республиканцев в Палате представителей Конгресса США довольно прохладно отреагировали на предложение объединить военные транши Украине с поддержкой Израиля. Об этом передаёт телеканал NBC.

Например, по словам республиканца Майкла Берджесса, в первую очередь Конгрессу стоит оказать поддержку Израилю. Он также предложил обсудить выгоду от продолжения помощи Украине. С ним согласилась республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, которая сообщила, что эти вопросы не стоит связывать.

"Это два отдельных вопроса. Даже совсем не то же самое", — заявила Грин.

Не захотел объединять финансирование и республиканец от Флориды Брайан Маст. Он подчеркнул, что поддерживает помощь Израилю, но никак не Украине. Тем более, по его словам, поддержка Тель-Авива привязана к очень конкретным целям.

По данным NBC, с недоверием к этой затее относятся даже те республиканцы, которые выступили за оказание помощи и Израилю, и Украине. В свою очередь республиканец Майкл Маккол уточнил, что поддержал бы объединение помощи двум странам, но в рамках более крупного пакета, решающего "различные внешнеполитические цели", включая поддержку Тайваня и безопасность южной границы Штатов.