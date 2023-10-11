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11 октября, 04:38

Республиканцы не оценили идею об объединении помощи Украине и Израилю

NBC: Конгресс США высказался против объединения помощи Израилю и Украине

Ряд республиканцев в Палате представителей Конгресса США довольно прохладно отреагировали на предложение объединить военные транши Украине с поддержкой Израиля. Об этом передаёт телеканал NBC.

Например, по словам республиканца Майкла Берджесса, в первую очередь Конгрессу стоит оказать поддержку Израилю. Он также предложил обсудить выгоду от продолжения помощи Украине. С ним согласилась республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, которая сообщила, что эти вопросы не стоит связывать.

"Это два отдельных вопроса. Даже совсем не то же самое", — заявила Грин.

Не захотел объединять финансирование и республиканец от Флориды Брайан Маст. Он подчеркнул, что поддерживает помощь Израилю, но никак не Украине. Тем более, по его словам, поддержка Тель-Авива привязана к очень конкретным целям.

По данным NBC, с недоверием к этой затее относятся даже те республиканцы, которые выступили за оказание помощи и Израилю, и Украине. В свою очередь республиканец Майкл Маккол уточнил, что поддержал бы объединение помощи двум странам, но в рамках более крупного пакета, решающего "различные внешнеполитические цели", включая поддержку Тайваня и безопасность южной границы Штатов.

Политолог объяснил, почему Израилю не стоит рассчитывать на помощь США

Политолог объяснил, почему Израилю не стоит рассчитывать на помощь США

Напомним, ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника в американской администрации сообщил, что Штаты хотят увязать предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы Конгресс страны одобрил сразу обе инициативы.

Обложка ©

Getty Images / drnadig

Анатолий Симоненко
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