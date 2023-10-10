Власти США рассматривают возможность связать помощь для Израиля и Украины
NBC: США планируют связать выделение помощи Израилю и Украине
В США хотят увязать предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы Конгресс страны одобрил сразу обе инициативы. Такую возможность рассматривают в Белом доме. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника в американской администрации.
"Белый дом оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю", — сказано в сообщении.
Телеканал уточняет, что некоторые представители власти в США выступают против предоставления дополнительных средств Украине. Однако есть мнение, что вопрос помощи Израилю в связи с операцией ХАМАС поддержат многие представители Конгресса. За ним и будет окончательное решение по этому поводу.
Другой источник телеканала сообщил, что в Белом доме нет опасений, что способность США поддерживать Киев скажется на поддержке Израиля. Он также добавил, что Штатам нужно будет пополнять запасы, но Украина и Израиль при этом не будут претендовать на одно и то же оружие, поскольку у этих стран разные системы ПВО.
Ранее Лайф рассказывал, что Вашингтон уже начал поставлять военную помощь Тель-Авиву. В ближайшие дни США могут объявить о выделении дополнительных средств еврейскому государству. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. Затем палестинские радикалы проникли в страну. Движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Число жертв конфликта в Израиле превысило 900, в секторе Газа — 680. Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. Также в посольстве не исключили вероятность организации вывозных рейсов из Израиля.
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