Власти США рассматривают возможность связать помощь для Израиля и Украины

В США хотят увязать предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы Конгресс страны одобрил сразу обе инициативы. Такую возможность рассматривают в Белом доме. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника в американской администрации.

"Белый дом оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю", — сказано в сообщении.

Телеканал уточняет, что некоторые представители власти в США выступают против предоставления дополнительных средств Украине. Однако есть мнение, что вопрос помощи Израилю в связи с операцией ХАМАС поддержат многие представители Конгресса. За ним и будет окончательное решение по этому поводу.

Другой источник телеканала сообщил, что в Белом доме нет опасений, что способность США поддерживать Киев скажется на поддержке Израиля. Он также добавил, что Штатам нужно будет пополнять запасы, но Украина и Израиль при этом не будут претендовать на одно и то же оружие, поскольку у этих стран разные системы ПВО.