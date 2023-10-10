Политолог объяснил, почему Израилю не стоит рассчитывать на помощь США

США не помогут Израилю победить в разгоревшемся конфликте с палестинцами, несмотря на все надежды Тель-Авива. Об этом заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

По его словам, Израиль привык полагаться на Америку как на доминирующую на планете силу и США действительно могли бы оказывать помощь Тель-Авиву в сдерживании ярости арабских стран. Но Израиль, как считает эксперт, "довёл всех соседей до ручки" собственной политикой по отношению к арабским поселенцам Палестины и ударами по соседним странам. К тому же, заявил специалист, власть Штатов сильно пошатнулась.

По его словам, американцы за последние годы потерпели серию сокрушительных поражений на Востоке: во-первых, бежали из Афганистана, а во-вторых, не сумели одолеть Сирию. Также не стоит забывать и о том, что сейчас всё внимание Запада оказывается Украине.