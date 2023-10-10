Политолог объяснил, почему Израилю не стоит рассчитывать на помощь США
Политолог Перла: У США не хватит сил и средств для помощи Израилю из-за Украины
США не помогут Израилю победить в разгоревшемся конфликте с палестинцами, несмотря на все надежды Тель-Авива. Об этом заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
По его словам, Израиль привык полагаться на Америку как на доминирующую на планете силу и США действительно могли бы оказывать помощь Тель-Авиву в сдерживании ярости арабских стран. Но Израиль, как считает эксперт, "довёл всех соседей до ручки" собственной политикой по отношению к арабским поселенцам Палестины и ударами по соседним странам. К тому же, заявил специалист, власть Штатов сильно пошатнулась.
По его словам, американцы за последние годы потерпели серию сокрушительных поражений на Востоке: во-первых, бежали из Афганистана, а во-вторых, не сумели одолеть Сирию. Также не стоит забывать и о том, что сейчас всё внимание Запада оказывается Украине.
"Все силы Запада отвлечены на Украину. Но у Запада очень много важных точек, где нужно сохранять влияние. Палестина и Израиль — наверное, самая важная из них. Большая война там для США будет "вторым фронтом", на котором победить им будет почти невозможно. Нет для этого сейчас достаточно сил. Не хватит на это денег", — написал Перла.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и ранены более 3700.
ТАСС / Ilia Yefimovich