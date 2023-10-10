Специалист предрёк Израилю возвращение к состоянию 50-летней давности

Он уточнил, что речь идёт о войне 1973 года, когда в событиях участвовали в том числе иракцы, марокканские и отчасти алжирские контингенты. К нынешнему же конфликту могут подключиться сирийцы, считающие причиной произошедшего израильский терроризм. Также, по его мнению, в столкновении могут принять участие ливанская "Хезболла", Иран и Алжир, который участвовал в подготовке ХАМАС и на территории которого имеются его тыловые базы.