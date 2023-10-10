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10 октября, 01:49

Специалист предрёк Израилю возвращение к состоянию 50-летней давности

Востоковед Балмасов: Израиль может откатиться до состояния полувековой давности

Ситуация в Израиле имеет тенденцию на эскалацию конфликта, и страна может откатиться в состояние полувековой давности. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Он уточнил, что речь идёт о войне 1973 года, когда в событиях участвовали в том числе иракцы, марокканские и отчасти алжирские контингенты. К нынешнему же конфликту могут подключиться сирийцы, считающие причиной произошедшего израильский терроризм. Также, по его мнению, в столкновении могут принять участие ливанская "Хезболла", Иран и Алжир, который участвовал в подготовке ХАМАС и на территории которого имеются его тыловые базы.

"В принципе тенденция пока на распространение конфликта. Если Израиль, как обещал Нетаньяху, "перемесит" Газу с песком и сровняет с землёй, будет мощный ответ. И мы можем лицезреть на практике арабо-мусульманское единство и откат ситуации к 50-летней давности, когда у Израиля было не так много стран, даже с которыми он имел дипломатические отношения", — сообщил Балмасов.
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Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и ранены более 3700.

Обложка ©

ТАСС / Ilia Yefimovich

Анатолий Симоненко
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