ВВС Израиля ракетным ударом вывели из строя международный аэропорт Алеппо

ВВС Израиля вновь атаковали международный аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя. Об этом проинформировало в соцсети Министерство обороны Сирии.

Удары по аэропорту Алеппо. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / وسام العلي

"14 октября примерно в 23:35 израильские агрессоры совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесён материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя", — сказано в сообщении министерства.