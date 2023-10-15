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14 октября, 21:47

ВВС Израиля ракетным ударом вывели из строя международный аэропорт Алеппо

ВВС Израиля вновь атаковали международный аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя. Об этом проинформировало в соцсети Министерство обороны Сирии.

Удары по аэропорту Алеппо. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / وسام العلي

"14 октября примерно в 23:35 израильские агрессоры совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесён материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя", — сказано в сообщении министерства.

Удар пришёлся по взлётно-посадочной полосе аэропорта. Израильская сторона объяснила атаку пуском ракет из Сирии по Голанским высотам.

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Ранее Лайф писал, что международные аэропорты сирийской столицы Дамаска и города Алеппо приостановили работу из-за повреждения взлётно-посадочных полос после ударов авиации Израиля. Министерство иностранных дел Сирии обвинило Тель-Авив в эскалации конфликта. МИД России назвал удары еврейского государства нарушением норм международного права.

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ВВС Израиля

Лариса Сафронова
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