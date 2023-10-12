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12 октября, 12:58

Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки Израиля

SANA: Аэропорты Дамаска и Алеппо приостановили работу после атаки ВС Израиля

Международные аэропорты сирийской столицы Дамаска и города Алеппо приостановили работу из-за повреждения взлётно-посадочных полос после ударов авиации Израиля. Об этом сообщает сирийское новостное агентство SANA.

Последствия ударов авиации Израиля по аэропорту в Сирии. Видео © X / OSINTdefender

По данным источника агентства, сегодня около 13:50 израильские воздушные силы нанесли одновременные ракетные удары по международным воздушным портам Дамаска и Алеппо. Прилёты повредили взлётно-посадочные полосы, выведя их из строя. Местные СМИ пишут о работе ПВО в районе аэропортов. Факт нанесения ударов подтвердили на сирийском телевидении.

"Мы будем готовы": В Израиле не исключили возможных атак ещё из двух стран

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Напомним, ночью 11 октября в Израиле заявили об обстрелах еврейского государства со стороны Сирийской Арабской Республики. Также представители израильского оборонного ведомства подчеркнули, что выпущенные из САР по территории страны снаряды, предварительно, упали в открытой местности. Военнослужащие ЦАХАЛ ответили на огонь.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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