Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки Израиля

Международные аэропорты сирийской столицы Дамаска и города Алеппо приостановили работу из-за повреждения взлётно-посадочных полос после ударов авиации Израиля. Об этом сообщает сирийское новостное агентство SANA.

Последствия ударов авиации Израиля по аэропорту в Сирии. Видео © X / OSINTdefender

По данным источника агентства, сегодня около 13:50 израильские воздушные силы нанесли одновременные ракетные удары по международным воздушным портам Дамаска и Алеппо. Прилёты повредили взлётно-посадочные полосы, выведя их из строя. Местные СМИ пишут о работе ПВО в районе аэропортов. Факт нанесения ударов подтвердили на сирийском телевидении.