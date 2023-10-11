Армия Израиля сообщила об обстрелах с территории Сирии

В Израиле заявили об обстрелах еврейского государства со стороны Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в сообщении армии обороны страны (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков из Сирии по израильской территории", — говорится в публикации.