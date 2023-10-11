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10 октября, 21:51

Армия Израиля сообщила об обстрелах с территории Сирии

ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля зафиксировала обстрелы со стороны Сирии

В Израиле заявили об обстрелах еврейского государства со стороны Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в сообщении армии обороны страны (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков из Сирии по израильской территории", — говорится в публикации.

Также представители израильского оборонного ведомства подчеркнули, что выпущенные из САР по территории страны снаряды, предварительно, упали в открытой местности. Военнослужащие ЦАХАЛ отвечают на огонь.

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Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибли более 1000 израильтян и 900 палестинцев.

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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