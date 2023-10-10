Свыше ста тел бойцов ХАМАС нашли в израильском Беэри
i24News: Свыше сотни тел бойцов ХАМАС найдено в израильском кибуце Беэри
Свыше сотни тел бойцов ХАМАС было найдено в израильском кибуце Беэри, который расположен вблизи границы сектора Газа. Об этом передаёт канал i24News.
"Сто три тела террористов ХАМАС найдено в израильской общине Беэри недалеко от границы с сектором Газа", — указано в сообщении.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и 900 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.
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