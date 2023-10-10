Свыше ста тел бойцов ХАМАС нашли в израильском Беэри

Свыше сотни тел бойцов ХАМАС было найдено в израильском кибуце Беэри, который расположен вблизи границы сектора Газа. Об этом передаёт канал i24News.

"Сто три тела террористов ХАМАС найдено в израильской общине Беэри недалеко от границы с сектором Газа", — указано в сообщении.