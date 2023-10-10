ХАМАС может удерживать заложников под землёй

ХАМАС удерживает заложников под землёй в тоннелях Газы. Пленные могут находиться под центральной больницей Шифа, где сосредоточены палестинские больные и раненые. Такое заявление сделал военно-политический обозреватель Алекс Векслер.

"Это многоэтажное здание, где вполне могут находиться военнопленные", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Эксперт считает, что нет никаких вариантов эвакуации россиян из плена ХАМАС, ведь члены движения ничего не отдают просто так и навряд ли будут действовать через дипломатические каналы. По мнению специалиста, противостояние с ЦАХАЛ растянется надолго, потому что стороны зашли слишком далеко.