ХАМАС может удерживать заложников под землёй
Эксперт Векслер: Заложники ХАМАС могут быть под землёй в тоннелях сектора Газа
ХАМАС удерживает заложников под землёй в тоннелях Газы. Пленные могут находиться под центральной больницей Шифа, где сосредоточены палестинские больные и раненые. Такое заявление сделал военно-политический обозреватель Алекс Векслер.
"Это многоэтажное здание, где вполне могут находиться военнопленные", — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Эксперт считает, что нет никаких вариантов эвакуации россиян из плена ХАМАС, ведь члены движения ничего не отдают просто так и навряд ли будут действовать через дипломатические каналы. По мнению специалиста, противостояние с ЦАХАЛ растянется надолго, потому что стороны зашли слишком далеко.
"По данным "Исламского джихада", члены движения удерживают около 30 человек. ХАМАС говорит, что у них 100–105 человек. Значит, в плену сейчас всего примерно около 130 человек", — подсчитал Векслер.
Лайф напоминает: боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. При этом в регионе находится несколько тысяч россиян. Сотни из них уже запросили у посольства эвакуацию из Израиля, также 400 человек изъявили желание покинуть сектор Газа: в этом списке как россияне, так и белорусы, украинцы, казахстанцы и сами палестинцы.
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