В ХАМАС заявили, что не будут вести переговоры о заложниках до завершения боёв
Al Hadath: ХАМАС не будет вести переговоры о заложниках до окончания боёв
ХАМАС сообщило заинтересованным сторонам, что пока не планирует вести переговоры об израильских заложниках. Такое заявление сделал глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания, отмечает Al Hadath.
"Мы сообщили всем сторонам, что дела израильских пленных, которые находятся у нас, не будут открыты до завершения боевых действий", — приводит его слова телеканал.
Как сообщал Лайф, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. 9 октября стало известно об одном погибшем россиянине, ещё четверо числились пропавшими без вести. Затем появилась информация о гибели второго гражданина РФ на территории Израиля. Официальный представитель палестинского исламистского движения сообщил, что среди заложников, которых боевики ХАМАС захватили в плен в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским.
Getty Images / Ahmed Hasaballah