В ХАМАС заявили, что не будут вести переговоры о заложниках до завершения боёв

ХАМАС сообщило заинтересованным сторонам, что пока не планирует вести переговоры об израильских заложниках. Такое заявление сделал глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания, отмечает Al Hadath.

"Мы сообщили всем сторонам, что дела израильских пленных, которые находятся у нас, не будут открыты до завершения боевых действий", — приводит его слова телеканал.