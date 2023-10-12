МИД России назвал удары Израиля по Сирии нарушением норм международного права

Удары Израиля по аэропортам Сирии представляют собой нарушение норм международного права и суверенитета САР. Об этом заявили в МИД РФ.

"В результате атаки были повреждены взлётно-посадочные полосы международных аэропортов Дамаска и Алеппо, которые приостановили свою работу. Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права", — говорится в сообщении МИД РФ.