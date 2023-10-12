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12 октября, 18:34

МИД России назвал удары Израиля по Сирии нарушением норм международного права

Удары Израиля по аэропортам Сирии представляют собой нарушение норм международного права и суверенитета САР. Об этом заявили в МИД РФ.

"В результате атаки были повреждены взлётно-посадочные полосы международных аэропортов Дамаска и Алеппо, которые приостановили свою работу. Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права", — говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что в условиях резкого обострения конфликта такое применение силы может быть очень опасным, так как может привести к разрастанию конфликта в масштабах региона.

МИД Сирии после ударов ЦАХАЛ по аэропортам обвинил Израиль в эскалации конфликта

МИД Сирии после ударов ЦАХАЛ по аэропортам обвинил Израиль в эскалации конфликта

Ранее Лайф писал, что международные аэропорты сирийской столицы Дамаска и города Алеппо приостановили работу из-за повреждения взлётно-посадочных полос после ударов авиации Израиля. Напомним, ночью 11 октября в Израиле заявили об обстрелах еврейского государства со стороны Сирийской Арабской Республики. Также представители израильского оборонного ведомства подчеркнули, что выпущенные из САР по территории страны снаряды, предварительно, упали в открытой местности. Военнослужащие ЦАХАЛ ответили на огонь.

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Александра Мышляева
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