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12 октября, 18:13

МИД Сирии после ударов ЦАХАЛ по аэропортам обвинил Израиль в эскалации конфликта

Министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в преступлениях против человечества и обострении ситуации в регионе после атаки ЦАХАЛ на аэропорты Дамаска и Алеппо. Заявление МИД опубликовало сирийское государственное агентство SANA.

"Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных [израильских] властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа", — отмечается в тексте.

"Мы будем готовы": В Израиле не исключили возможных атак ещё из двух стран

"Мы будем готовы": В Израиле не исключили возможных атак ещё из двух стран

Ранее Лайф писал, что международные аэропорты сирийской столицы Дамаска и города Алеппо приостановили работу из-за повреждения взлётно-посадочных полос после ударов авиации Израиля. Напомним, ночью 11 октября в Израиле заявили об обстрелах еврейского государства со стороны Сирийской Арабской Республики. Также представители израильского оборонного ведомства подчеркнули, что выпущенные из САР по территории страны снаряды, предварительно, упали в открытой местности. Военнослужащие ЦАХАЛ ответили на огонь.

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Александра Мышляева
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