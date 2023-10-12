МИД Сирии после ударов ЦАХАЛ по аэропортам обвинил Израиль в эскалации конфликта

Министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в преступлениях против человечества и обострении ситуации в регионе после атаки ЦАХАЛ на аэропорты Дамаска и Алеппо. Заявление МИД опубликовало сирийское государственное агентство SANA .

"Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных [израильских] властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа", — отмечается в тексте.